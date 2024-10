Raggi X senza protezione in sala operatoria, medico muore di leucemia: condannata la Asl di Terni (Di martedì 22 ottobre 2024) Centinaia di interventi in sala operatoria, esposto per anni a radiazioni ionizzanti “in assenza di barriere e di indumenti (camici piombati, guanti, collari, occhiali) che lo proteggessero e che sarebbe stato obbligo del datore di lavoro fornirgli”. Da qui la decisione del giudice del lavoro del Ternitoday.it - Raggi X senza protezione in sala operatoria, medico muore di leucemia: condannata la Asl di Terni Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Centinaia di interventi in, esposto per anni a radiazioni ionizzanti “in asdi barriere e di indumenti (camici piombati, guanti, collari, occhiali) che lo proteggessero e che sarebbe stato obbligo del datore di lavoro fornirgli”. Da qui la decisione del giudice del lavoro del

