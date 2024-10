Lapresse.it - Pubblica Amministrazione, Forza Italia: “Sul tetto a stipendi manager serve riflessione”

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Non siamo felicissimi delaglideipubblici, lo dico con chiarezza. In questi anni, proprio a causa del, moltihanno lasciato laper le aziende private. La P.A. ha già subito un notevole depauperamento di risorse umane, non può vedere un ulteriore spostamento di figure apicali verso il settore privato.una“. Così a ‘Radio Anch’Io’ il senatore e capogruppo diin Commissione Bilancio, Dario Damiani. “Sulle banche – ha aggiunto – abbiamo trovato una soluzione di buon senso. In un momento particolare del Paese, se un settore strategico come sono le banche ha potuto godere di particolari guadagni, allora può contribuire un po’ di più offrendo risorse da utilizzare nella manovra finanziaria. Ma attenzione, i ricavi delle banche non derivano da speculazioni, bensì dall’aumento dei tassi.