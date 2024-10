Prezzo oro in aumento Spot a 2 73553 dollari

Prezzo oro in aumento, Spot a 2.735,53 dollari (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Prezzo dell'oro cresce ancora: il metallo prezioso con consegna immediata è scambiato a 2.735,53 dollari l'oncia con un aumento dello 0,58% mentre l'oro con consegna a dicembre (Comex) passa di mano a 2.745,50 dollari l'oncia con un avanzamento dello 0,24%. Quotidiano.net - Prezzo oro in aumento, Spot a 2.735,53 dollari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Ildell'oro cresce ancora: il metallo prezioso con consegna immediata è scambiato a 2.735,53l'oncia con undello 0,58% mentre l'oro con consegna a dicembre (Comex) passa di mano a 2.745,50l'oncia con un avanzamento dello 0,24%.

