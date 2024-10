Preghiera di oggi 22 ottobre alla Madonna della Neve: salva intera città dalla violenta eruzione (Di martedì 22 ottobre 2024) Sarà proprio Lei, la Madonna della Neve, tempo dopo, ad agire in modo straordinario, nel bel mezzo di un’eruzione del Vesuvio, che sta minacciando l’intera popolazione. Il suo intervento sarà provvidenziale. Dalle acque del mare riaffiora una cassa misteriosa, con dentro una preziosa immagine della Vergine Maria che, da allora, verrà chiamata con il titolo L'articolo Preghiera di oggi 22 ottobre alla Madonna della Neve: salva intera città dalla violenta eruzione proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Preghiera di oggi 22 ottobre alla Madonna della Neve: salva intera città dalla violenta eruzione Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sarà proprio Lei, la, tempo dopo, ad agire in modo straordinario, nel bel mezzo di un’del Vesuvio, che sta minacciando l’popolazione. Il suo intervento sarà provvidenziale. Dalle acque del mare riaffiora una cassa misteriosa, con dentro una preziosa immagineVergine Maria che, da allora, verrà chiamata con il titolo L'articolodi22proviene da La Luce di Maria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Madonna della Neve : tra leggende e fede - uno dei luoghi più affascinanti di Frosinone - Nel 1711 nell'antistante piazza fu realizzata la monumentale. La frazione prende il nome dal Santuario della Madonna della Neve, la cui costruzione ebbe inizio nel maggio del 1675. Madonna della Neve è una frazione posizionata a nord-est del centro storico di Frosinone, da cui dista circa 1,5 km. (Frosinonetoday.it)

Ancora tanti rifiuti abbandonati : "Via Madonna della Neve non è una discarica - intervenite" - Qualcuno in questi giorni ha abbandonato molti rifiuti in una strada di campagna. "Hanno lasciato – racconta amareggiato un cittadino – parecchi materiali tra cui plastica, tubazioni, lamiere, coperture e molto altro. È l’ennesimo abbandono di rifiuti che si registra in questa zona nella frazione di Fellegara. (Ilrestodelcarlino.it)

Neve in val di Fassa e sopra Madonna di Campiglio - L'ondata di maltempo che sta investendo il Trentino, con crollo delle temperature anche di 10 gradi, sta portando anche la prima neve in quota. Nevica sulla Marmolada, colpita anche da fortissime raffiche di vento, e in val di Fassa in particolare al lago di Fedaia e a Col dei Rossi. Fiocchi... (Trentotoday.it)