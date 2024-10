Permafrost, la demo è un successo allo Steam Next Fest (Di martedì 22 ottobre 2024) Lo sviluppatore SpaceRocket Games ed il publisher Toplitz Productions hanno rivelato i risultati raggiunti da Permafrost durante il recente Next Fest di Steam. Il gioco si è piazzato al terzo posto nella categoria “Giochi di tendenza e in arrivo” e ha raggiunto la settima posizione tra le “demo più popolari” nei suoi primi giorni. Inoltre, Permafrost è diventato una delle 20 demo più aggiunte alla lista dei desideri, evidenziando la crescente popolarità del gioco tra i fan del genere survival. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, grazie a una grande reazione positiva alla demo da parte dei giocatori, con una valutazione “molto positiva” su Steam, Permafrost si distingue come l’ultimo titolo nel genere survival post-apocalittico, costruendo la sua narrazione intorno a un evento catastrofico che ha trasformato il mondo in un inverno perenne con temperature mortali sotto lo zero. Game-experience.it - Permafrost, la demo è un successo allo Steam Next Fest Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lo sviluppatore SpaceRocket Games ed il publisher Toplitz Productions hanno rivelato i risultati raggiunti dadurante il recentedi. Il gioco si è piazzato al terzo posto nella categoria “Giochi di tendenza e in arrivo” e ha raggiunto la settima posizione tra le “più popolari” nei suoi primi giorni. Inoltre,è diventato una delle 20più aggiunte alla lista dei desideri, evidenziando la crescente popolarità del gioco tra i fan del genere survival. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, grazie a una grande reazione positiva allada parte dei giocatori, con una valutazione “molto positiva” susi distingue come l’ultimo titolo nel genere survival post-apocalittico, costruendo la sua narrazione intorno a un evento catastrofico che ha trasformato il mondo in un inverno perenne con temperature mortali sotto lo zero.

Permafrost si aggiunge al prossimo Steam Next Fest - Esplorazione, ingegnosità e pura forza di volontà saranno essenziali per costruire rifugi intricati con rottami, coltivare raccolti per combattere la fame e sfruttare il potere della tecnologia per respingere minacce umane e ambientali. Lo sviluppatore SpaceRocket Games e il publisher Toplitz Productions annunciano che Permafrost, il loro emozionante gioco di sopravvivenza ambientato in un mondo ... (Nerdpool.it)