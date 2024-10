Perin non basta, la Juve piegata in casa dallo Stoccarda (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - In una notte molto negativa, Thiago Motta incassa il primo ko da tecnico della Juventus. La sua squadra è stata sconfitta 1-0 dallo Stoccarda all'Allianz Stadium di Torino nella terza giornata di Champions League. I tedeschi hanno vinto con merito contro una Signora deludente e che domenica è attesa dal derby d'Italia contro l'Inter. Primo tempo molto difficile per una Juventus che ha subito fin dai primi minuti il gioco dinamico dello Stoccarda. Nei primi 45 minuti i tedeschi di Hoeness hanno mosso bene il pallone e in almeno due occasioni hanno sfiorato il vantaggio: la prima vera grande occasione per i biancorossi è capitata al 29' quando Millot ha toccato palla sulla destra dell'area per il taglio sul primo palo di Demirovic, il destro al volo del bosniaco ha colpito in pieno il palo. Agi.it - Perin non basta, la Juve piegata in casa dallo Stoccarda Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - In una notte molto negativa, Thiago Motta incassa il primo ko da tecnico dellantus. La sua squadra è stata sconfitta 1-0all'Allianz Stadium di Torino nella terza giornata di Champions League. I tedeschi hanno vinto con merito contro una Signora deludente e che domenica è attesa dal derby d'Italia contro l'Inter. Primo tempo molto difficile per unantus che ha subito fin dai primi minuti il gioco dinamico dello. Nei primi 45 minuti i tedeschi di Hoeness hanno mosso bene il pallone e in almeno due occasioni hanno sfiorato il vantaggio: la prima vera grande occasione per i biancorossi è capitata al 29' quando Millot ha toccato palla sulla destra dell'area per il taglio sul primo palo di Demirovic, il destro al volo del bosniaco ha colpito in pieno il palo.

