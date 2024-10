Omicidio Moussa Diarra, l’agente in procura: «Non avevo alternative» (Di martedì 22 ottobre 2024) l’agente della Polfer indagato dopo aver ucciso nella mattinata del 20 ottobre, fuori dalla stazione di Porta Nuova a Verona, il 26enne Moussa Diarra, è stato chiamato dalla procura per accertare se la sua reazione sia stata un eccesso di legittima difesa o meno. Il poliziotto ha risposto a tutte le domande poste dagli inquirenti: «Non avevo alternative, ma sono molto dispiaciuto per quello che è successo», ha spiegato. l’agente, di comprovata esperienza, avendo alle spalle quasi 30 anni di lavoro nelle forze dell’ordine, come ha spiegato il suo legale «ha risposto a tutte le domande con precisione e professionalità. La stessa con cui ha provato a soccorrere il 26enne ferito in attesa dell’ambulanza». Lettera43.it - Omicidio Moussa Diarra, l’agente in procura: «Non avevo alternative» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 22 ottobre 2024)della Polfer indagato dopo aver ucciso nella mattinata del 20 ottobre, fuori dalla stazione di Porta Nuova a Verona, il 26enne, è stato chiamato dallaper accertare se la sua reazione sia stata un eccesso di legittima difesa o meno. Il poliziotto ha risposto a tutte le domande poste dagli inquirenti: «Non, ma sono molto dispiaciuto per quello che è successo», ha spiegato., di comprovata esperienza, avendo alle spalle quasi 30 anni di lavoro nelle forze dell’ordine, come ha spiegato il suo legale «ha risposto a tutte le domande con precisione e professionalità. La stessa con cui ha provato a soccorrere il 26enne ferito in attesa dell’ambulanza».

