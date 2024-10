Lanazione.it - Multe nel supermarket ai clienti che parcheggiano oltre il tempo per la spesa: polemica e proteste

(Di martedì 22 ottobre 2024) Massa, 22 ottobre 2024 –al parcheggio del Penny Market, sale la protesta. Tantissime persone, infatti, si stanno rivolgendo allo sportello di Massa-Carrara di Confconsumatori per denunciare quanto sta accadendo relativamente alla gestione del parcheggio del Penny Market gestito da Park & Control. “Il regolamento – sostiene Confconsumatori – è entrato in vigore dal 24 aprile scorso senza alcuna pubblicità e informativa per gli utenti. Da quella data il parcheggio del Penny Market è dotato di telecamere che fotografano tutti i veicoli all’ingresso e all’uscita del parcheggio per cui in caso di ’sosta abusiva o superiore ai 90 minuti’ è prevista una sanzione di 36 euro che, secondo regolamento, va pagata entro 45 giorni dalla violazione pena il pagamento di altri 18 euro”.