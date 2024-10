Milan, prima vittoria in Champions: Pulisic e la doppietta di Reijnders stendono il Bruges (Di martedì 22 ottobre 2024) I rossoneri trionfano 3-1 a San Siro Il Milan festeggia la prima vittoria della sua stagione in Champions League battendo il Bruges 3-1. Decisivo il gol di Pulisic, nel primo tempo, e la doppietta nella ripresa di Reijnders. Inutile il momentaneo pareggio di Sabbe. I rossoneri smuovono così la loro classifica e raggiungono proprio il Sbircialanotizia.it - Milan, prima vittoria in Champions: Pulisic e la doppietta di Reijnders stendono il Bruges Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) I rossoneri trionfano 3-1 a San Siro Ilfesteggia ladella sua stagione inLeague battendo il3-1. Decisivo il gol di, nel primo tempo, e lanella ripresa di. Inutile il momentaneo pareggio di Sabbe. I rossoneri smuovono così la loro classifica e raggiungono proprio il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Bruges 3-1 - Hayen : “Nel primo tempo potevamo segnare prima noi - dobbiamo essere più cinici” - Il tecnico del Bruges Nicky Hayen ha parlato nel post-partita del match di Champions League che ha visto i belgi sconfitti per 3-1 dal Milan a San Siro. In ogni caso quando giochi queste partite in Champions devi essere più cinico. Una partita che lascia qualche rimpianto secondo l’allenatore: “Nel primo tempo potevamo andare in vantaggio noi, ne abbiamo avuto la possibilità. (Sportface.it)

Milan - prima vittoria in Champions : Pulisic e la doppietta di Reijnders stendono il Bruges - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Inutile il momentaneo pareggio di Sabbe. . (Adnkronos) – Il Milan festeggia la prima vittoria della sua stagione in Champions League battendo il Bruges 3-1. Decisivo il gol di Pulisic, nel primo tempo, e la doppietta nella ripresa di Reijnders. (Webmagazine24.it)

Tuttosport – Champions - prima vittoria per il Milan - Maignan è da subito chiamato a intervenire per due volte su Tzolis, negando il vantaggio con un grande intervento sul secondo tentativo dell’esterno greco. Ma al 60?, Reijnders scaccia via le paure e ritrova il vantaggio. Superato il primato dell’ex bianconero Moise Kean. Un risultato che restituisce un po’ d’ossigeno alla classifica, in vista anche della trasferta di Madrid contro la formazione ... (Justcalcio.com)