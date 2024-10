Matteo Berrettini al bivio: per svoltare il finale di stagione, deve battere Tiafoe (e Paul?) a Vienna (Di martedì 22 ottobre 2024) Da Vienna a Malaga. Questo è il cammino che Matteo Berrettini vuole percorrere in queste ultime settimane. Un finale di stagione nel quale il tennista romano spera assolutamente di essere protagonista, con la l’obiettivo per l’ex numero sei del mondo di rientrare nelle convocazioni del capitano Filippo Volandri. Dopo una stagione davvero difficile e condizionata anche dai soliti troppi infortuni, Berrettini prova a dare una svolta in questo finale, partendo proprio dalla sfida di domani contro Tiafoe. Il match con l’americano è decisamente un test significativo per capire a che punto è il tennista romano e se davvero si può pensare ad un definitivo ritorno da parte dell’azzurro. Oasport.it - Matteo Berrettini al bivio: per svoltare il finale di stagione, deve battere Tiafoe (e Paul?) a Vienna Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Daa Malaga. Questo è il cammino chevuole percorrere in queste ultime settimane. Undinel quale il tennista romano spera assolutamente di essere protagonista, con la l’obiettivo per l’ex numero sei del mondo di rientrare nelle convocazioni del capitano Filippo Volandri. Dopo unadavvero difficile e condizionata anche dai soliti troppi infortuni,prova a dare una svolta in questo, partendo proprio dalla sfida di domani contro. Il match con l’americano è decisamente un test significativo per capire a che punto è il tennista romano e se davvero si può pensare ad un definitivo ritorno da parte dell’azzurro.

