Manovra, via libera all'aumento della pensione sociale: nel 2025 sfiorerà i 621 euro (Di martedì 22 ottobre 2024) Il ministro dell'Economia ha confermato che il taglio del cuneo fiscale nel 2025 riguarderà ben 1,3 milioni di lavoratori in più, ovvero coloro che hanno un reddito inferiore a 40mila euro L'articolo Manovra, via libera all'aumento della pensione sociale: nel 2025 sfiorerà i 621 euro proviene da Il Difforme.

