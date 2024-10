Lapresse.it - Maltempo, a Ferrara allerta rossa per la piena del Po: evacuate abitazioni

(Di martedì 22 ottobre 2024) Aè stata superata questa mattina alle 9 la soglia idrometrica di livello 3 che fa scattare la soglia ‘’ del Po (+2,50 metri sopra lo zero idrometrico). Soglia che ha reso effettiva l’ordinanza di evacuazione emanata ieri, in via precauzionale e preventiva, a firma del sindaco diche coinvolge sette famiglie e quattro attività in golena. “In previsione delladel Po a Pontelagoscuro (), che si attende per il pomeriggio di oggi intorno alle 15, l’evacuazione sta riguardando sette nuclei familiari e quattro attività che si trovano nell’area golenale del grande fiume sulla sponda ferrarese. I cittadini e le ditte coinvolte, che avevamo già informato fin dalle prime ore di ieri, devono quindi adesso effettivamente evacuare dagli immobili presenti in golena, poiché è stata superata la soglia ‘’”, specifica il primo cittadino Alan Fabbri.