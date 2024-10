Ilgiorno.it - “Ma il mio mistero è chiuso in me“. Rassegna di concerti e spettacoli per raccontare Puccini a Monza

(Di martedì 22 ottobre 2024)racconterà Giacomoper il centenario dalla scomparsa, conteatrali, presentazione di libri, laboratori per bambini e tanto altro ancora. È questo l’omaggio che il Comitato per le celebrazioniane – composto da 10 associazioni culturali, con la direzione artistica di Ettore Radice (presidente di Mnemosyne) –, si appresta a donare a uno dei più grandi compositori italiani, la cui vita è stata profondamente legata a. Pochi forse sanno che al civico 18 di Corso Milano campeggia una targa commemorativa che ricorda il luogo dove il musicista visse per un anno e mezzo.