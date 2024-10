L'Italia? "Razzismo e odio contro rom, migranti e Lgbti". Report choc del Consiglio d'Europa, furia Meloni: "Meritiamo rispetto, non insulti" (Di martedì 22 ottobre 2024) "L'Ecri, organo del Consiglio d'Europa, accusa le forze di polizia Italiane di Razzismo? Le nostre Forze dell'Ordine sono composte da uomini e donne che, ogni giorno, lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni. Meritano rispetto, non simili ingiurie". E' durissimo il commento su X di Giorgia Meloni, all'ultimo Report sull'Italia redatto dall'Ecri, l'organo anti-Razzismo e intolleranza del Consiglio d'Europa "Ci sono numerosi resoconti di profilazione razziale da parte delle forze dell'ordine, che prendono di mira in particolar modo i rom e le persone di origine africana", si legge nel rapporto, che sembra raccogliere tutti gli argomenti polemici delle opposizioni. Liberoquotidiano.it - L'Italia? "Razzismo e odio contro rom, migranti e Lgbti". Report choc del Consiglio d'Europa, furia Meloni: "Meritiamo rispetto, non insulti" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "L'Ecri, organo deld', accusa le forze di poliziane di? Le nostre Forze dell'Ordine sono composte da uomini e donne che, ogni giorno, lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni. Meritano, non simili ingiurie". E' durissimo il commento su X di Giorgia, all'ultimosull'redatto dall'Ecri, l'organo anti-e intolleranza deld'"Ci sono numerosi resoconti di profilazione razziale da parte delle forze dell'ordine, che prendono di mira in particolar modo i rom e le persone di origine africana", si legge nel rapporto, che sembra raccogliere tutti gli argomenti polemici delle opposizioni.

Consiglio d’Europa : “Razzismo dalla polizia in Italia”. Meloni non ci sta e chiede “rispetto” - “Le narrazioni politiche negative del mainstream hanno creato seri ostacoli all’integrazione e all’inclusione efficaci dei migranti, oltre a mettere a repentaglio le attività delle organizzazioni non governative che forniscono supporto ai migranti. Meritano rispetto, non simili ingiurie”, ha scritto sui social la premier. (Lapresse.it)