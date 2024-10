L'impatto di Conad sui territori: la Gdo italiana come volano di crescita per il Centro-Sud (Di martedì 22 ottobre 2024) La grande distribuzione organizzata (Gdo) in Italia, e in particolare nel Centro-Sud, sta affrontando molteplici sfide per mantenere la sua attrattività e competitività in uno scenario di poli-crisi a livello nazionale e internazionale. In questo contesto, Pac 2000A Conad si afferma come un Palermotoday.it - L'impatto di Conad sui territori: la Gdo italiana come volano di crescita per il Centro-Sud Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La grande distribuzione organizzata (Gdo) in Italia, e in particolare nel-Sud, sta affrontando molteplici sfide per mantenere la sua attrattività e competitività in uno scenario di poli-crisi a livello nazionale e internazionale. In questo contesto, Pac 2000Asi affermaun

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma sotto assedio : i bus turistici e il loro impatto sul centro storico - Questa reazione positiva suggerisce una crescente consapevolezza dell’importanza di affrontare le problematiche legate al turismo di massa. Durante le ore di punta, il traffico aumenta esponenzialmente, portando a un deterioramento della qualità dell’aria. Una richiesta di consenso bipartisan Il documento presentato dal Municipio I ha ricevuto un sorprendente supporto trasversale, approvato ... (Gaeta.it)

Impatto tra 3 auto in pieno centro a Cerreto Sannita - it. L’incidente è avvenuto in un incrocio in pieno centro regolato da un impianto semaforico. . Nessun danno alle persone in conseguenza dell’impatto. Tempo di lettura: < 1 minutoTre auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento nel primo pomeriggio di oggi a Cerreto Sannita. Sul posto i Carabinieri della locale Stazione per effettuare i rilievi. (Anteprima24.it)

Confcommercio : "Sicurezza prioritaria - replichiamo l'operazione Alto Impatto anche nel centro di Pisa" - "La sicurezza é prioritaria per la tenuta del sistema imprenditoriale e commerciale della città, apprezziamo l'impegno delle forze dell'ordine ma è necessario dare un segnale forte che qualcosa sta davvero cambiando". . . Non ha dubbi il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico. (Pisatoday.it)