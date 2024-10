Leao esce e il Milan segna: sta diventando uno schema fisso di Fonseca (Di martedì 22 ottobre 2024) Leao esce e il Milan segna: sta diventando uno schema fisso di Fonseca. A scriverlo, su X, è il giornalista Giovanni Capuano che evidenzia l’uscita del portoghese dall’altro lato rispetto alla panchina. La partita è Milan-Bruges. I rossoneri stanno vincendo 3-1. In vantaggio con Pulisic nel primo tempo. I belgi sono rimasti in dieci uomini al 40esimo per l’espulsione di Onyedika. I belgi hanno pareggiato all’inizio della ripresa. Doppio cambio di Fonseca: fuori Leao e Loftus-Cheek, dentro Chukwueze e Okafor. Un minuto e il Milan è passato di nuovo in vantaggio con Reijnders che dopo dieci minuti ha segnato anche il terzo gol. Ilnapolista.it - Leao esce e il Milan segna: sta diventando uno schema fisso di Fonseca Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 22 ottobre 2024)e il: staunodi. A scriverlo, su X, è il giornalista Giovanni Capuano che evidenzia l’uscita del portoghese dall’altro lato rispetto alla panchina. La partita è-Bruges. I rossoneri stanno vincendo 3-1. In vantaggio con Pulisic nel primo tempo. I belgi sono rimasti in dieci uomini al 40esimo per l’espulsione di Onyedika. I belgi hanno pareggiato all’inizio della ripresa. Doppio cambio di: fuorie Loftus-Cheek, dentro Chukwueze e Okafor. Un minuto e ilè passato di nuovo in vantaggio con Reijnders che dopo dieci minuti hato anche il terzo gol.

