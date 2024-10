Le carcerate di Bollate diventano gelataie (Di martedì 22 ottobre 2024) Tredici detenute del Carcere di Bollate (Milano) hanno completato un corso di gelateria professionale Fabbri 1905, organizzato in collaborazione con Soroptimist Club Merlate e la Direzione della Casa di Reclusione, parte del progetto "SI SOSTIENE in carcere" di Soroptimist International d’Italia Milanotoday.it - Le carcerate di Bollate diventano gelataie Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tredici detenute del Carcere di(Milano) hanno completato un corso di gelateria professionale Fabbri 1905, organizzato in collaborazione con Soroptimist Club Merlate e la Direzione della Casa di Reclusione, parte del progetto "SI SOSTIENE in carcere" di Soroptimist International d’Italia

