La storia di Pietro e il suo papà | Tante belle persone il libro che celebra l’umanità dietro la cura – L’ESTRATTO IN ESCLUSIVA

Tante belle persone di Paolo Tallini (Prefazione di Franco Locatelli e Introduzione di Sabina Chiaretti), in libreria dal 16 ottobre per Compagnia Editoriale Aliberti, è un racconto che non può non toccare in profondità il lettore. È la voce di un padre coraggioso, che ha perso il figlio giovanissimo per una terribile malattia. Un padre che ha deciso di affrontare il dolore di ripercorre in un racconto la sua storia. Perché, nel calvario suo e di suo figlio Pietro, ha trovato tanta inaspettata umanità, tanta professionalità e Tante belle persone. "In questa vicenda oggettivamente molto sfortunata", scrive Tallini, "ho avuto almeno la buona sorte di imbattermi in un'eccellenza della nostra spesso vituperata sanità, e, attenzione, non solo eccellenza tecnica, ma anche, o soprattutto, umana.

