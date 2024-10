La storia di Lucia, 25enne docente precaria, dalla Puglia al Vento in cerca di una cattedra: “A scuola sono increduli quando racconto la mia Odissea” (Di martedì 22 ottobre 2024) Lucia, 25 anni, un diploma magistrale in lingue straniere e un cuore colmo di passione per l'insegnamento. Un anno fa, ha lasciato la Puglia per trasferirsi in Veneto, nella provincia di Belluno, iniziando la sua carriera con un contratto precario. L'articolo La storia di Lucia, 25enne docente precaria, dalla Puglia al Vento in cerca di una cattedra: “A scuola sono increduli quando racconto la mia Odissea” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 25 anni, un diploma magistrale in lingue straniere e un cuore colmo di passione per l'insegnamento. Un anno fa, ha lasciato laper trasferirsi in Veneto, nella provincia di Belluno, iniziando la sua carriera con un contratto precario. L'articolo Ladialindi una: “Ala mia” .

Da Barcellona nella sua Puglia per guidare ricerca avveniristica : la storia di Vito Giovanni Lucivero - vincitore del Bando Montalcini - Da Barcellona a Bari per svolgere la sua ricerca avveniristica nel campo della Fisica Quantistica: è la storia di Vito Giovanni Lucivero, 38enne ricercatore di Molfetta vincitore del prestigioso bando 'Rita Levi Montalcini'. Il progetto di Lucivero, premiato assieme ad altri 35 studi, è... (Baritoday.it)

La storia di Gaia Costantino - ex expat : «Sono andata via quando avevo 18 anni : però poi ho lasciato la Silicon Valley - poi anche Milano - e sono tornata al mio mare - in Puglia» - Chi sono gli ex expat? Perché un cervello in fuga decide di tornare in Italia? Lo racconta La Tornanza, il manifesto culturale fondato da Antonio Prota con Flavio Albano che nasce dall'innesto tra chi torna e chi resta. Ecco una storia. (Vanityfair.it)

La Puglia su Rai1 giovedì 26 settembre 2024 con la storia e i segreti evolutivi di Fabio Mancini nel libro “108 mi perdono” - Il top model ricorda i suoi legami con la Puglia per il papà che è di Castellaneta, dove ha trascorso parte degli anni della sua infanzia e vi fa spesso ritorno perché ci vivono il nonno e gli zii, oltre alle estati trascorse a Castellaneta Marina. . Fabio Mancini, volto storico della moda internazionale, ha calcato le passerelle di tutto il mondo ed è stato protagonista di importanti campagne ... (Laprimapagina.it)