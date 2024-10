Lanazione.it - La Petit Le Mans chiude la stagione americana della Cetilar Racing

(Di martedì 22 ottobre 2024) Pisa, 22 ottobre 2024 - Cala il sipario sulla serie Endurance dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, che nel fine settimana dell’11 e 12 ottobre è giunto al conclusivo round del calendario 2024 in occasioneLedi Road Atlanta. Una gara sicuramente complicata per la Ferrari 296 GT3 n.47 del team, in ogni caso portata egregiamente a termine dopo dieci estenuanti ore da Roberto Lacorte, Antonio Fuoco e Giorgio Sernagiotto, al traguardo quattordicesimi nella classe GTD. Quello di Road Atlanta non è stato un epilogo consono all'impegno e alla crescitasquadra 'all made in Italy', la prima a portare all'esordio lo scorso anno nel campionato americano l'ultimo modelloGT3 di Maranello, sempre gestita sotto l'aspetto tecnico dalla AF Corse.