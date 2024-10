Tvplay.it - “Inter, il rischio è reale”: la sentenza fa tremare i tifosi

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’tra Champions League e Serie A, si trova in una situazione delicata, e un esperto lancia l’allarme per i ragazzi di Simone Inzaghi. Si avvicina la terza serata nerazzurra di Champions contro lo Young Boys, ma la mente della squadra nerazzurra va ovviamente anche alla prossima sfida di campionato. Se domani sera l’sarà di scena in trasferta contro gli svizzeri in coppa, domenica dovrà affrontare in casa una Juventus inarrestabile in campionato. E nel frattempo Simone Inzaghi si trova alle prese con una situazione che non prevede facili soluzioni. È l’ora delle scelte difficili per Inzaghi. (LaPresse) TvPlay.itI nerazzurri sono secondi in classifica a -2 dal Napoli e a +1 proprio sui bianconeri, ma la sconfitta nel Derby brucia ancora, e la squadra non sembra avere la brillantezza del passato.