Incastrata a testa in giù nel crepaccio per sette ore | Volevo recuperare il telefono

Il 12 ottobre, Matilda Campbell, una ragazza di 23 anni di Bellingen, nello stato del Nuovo Galles del Sud, si trovava tra i boschi della Hunter Valley per un'escursione con alcuni amici di vecchia data. Durante la giornata, però, un imprevisto ha trasformato l'avventura in un'esperienza drammatica: il telefono di Matilda è scivolato tra due rocce, e nel tentativo di recuperarlo, la ragazza è caduta in un crepaccio profondo circa tre metri. Il tentativo di recupero fallito Intrappolata tra le rocce, Matilda ha vissuto ore di agonia, con il gruppo di amici che ha cercato disperatamente di aiutarla a uscire, purtroppo senza successo. Non avendo campo per chiamare aiuto, gli amici sono riusciti a contattare una squadra di soccorritori composta da forze dell'ordine, vigili del fuoco e paramedici, avviando un'operazione di salvataggio particolarmente complessa.

Tenta di recuperare il cellulare e resta incastrata per 7 ore - a testa in giù - tra le rocce - Quindi, è stata una manovra un po' complicata per tirarla fuori”. L'unico modo per tirarla fuori "era rimuovere quelle rocce”, ha detto Watts. Ci sono volute alcune ore prima che venisse rimossa una quantità di roccia sufficiente per consentire ai soccorritori di accedere prima a un piede e poi all'altro. (Agi.it)

Incastrata a testa giù nel crepaccio sette ore per recuperare il telefono : la storia di Matilda Campbell - Continua a leggere . L'operazione di salvataggio ha previsto l'uso anche di un argano per sollevarla. Succede sabato 12 ottobre nella Hunter Valley nello stato australiano del Nuovo Galles del Sud: la giovane del 2001 stava facendo un'escursione con gli amici quando è rimasta incastrata a testa in giù tra due massi. (Fanpage.it)

