In Europa per la prima volta si vendono più auto ibride che a benzina. Ma l'elettrico resta in affanno – I dati (Di martedì 22 ottobre 2024) Per la prima volta, le vendite di auto ibride in Europa hanno superato quelle di auto a benzina. Lo rivelano gli ultimi dati pubblicati dall'Acea, l'associazione europea dei costruttori di automobili. Nel mese di settembre, quasi una vettura su tre (il 32,8%) tra quelle vendute era ibrida, contro il 29,8% del segmento benzina, in calo del 17,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il boom dei modelli ibridi, che hanno un motore a benzina ma anche una piccola batteria elettrica, si è registrato soprattutto in due Paesi: Francia e Spagna. Nel complesso, la situazione per il settore dell'automotive resta piuttosto complicata. A settembre, rivelano i dati Acea, sono state immatricolate 1.118.083 vetture, il 4,2% in meno rispetto al 2023. Per il resto, i dati europei confermano il tracollo del diesel, che a settembre perde il 23,5%.

