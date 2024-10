Il viaggio di Re Carlo in Australia tra onori e polemiche (Di martedì 22 ottobre 2024) Le polemiche sembrano interessare nuovamente re Carlo, che questa volta ha compiuto un viaggio in Australia per omaggiare il rapporto del Commonwealth storico con questo paese. Non tutti i cittadini però hanno apprezzato l’impegno del sovrano d’Inghilterra in questa sua nuova impresa, considerate anche le sue condizioni di salute. Re Carlo III ha recentemente intrapreso un importante viaggio ufficiale in Australia, una nazione del Commonwealth con un rapporto storico con la monarchia britannica. Questo viaggio, atteso da tempo, è il primo all’estero dopo la diagnosi di tumore, malattia che ha costretto il sovrano a sospendere temporaneamente le cure. L’arrivo del re è stato accolto da onori militari e cerimonie ufficiali, ma anche da una crescente opposizione da parte di gruppi repubblicani che auspicano la fine del legame tra il Paese e la monarchia britannica. Velvetmag.it - Il viaggio di Re Carlo in Australia tra onori e polemiche Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lesembrano interessare nuovamente re, che questa volta ha compiuto uninper omaggiare il rapporto del Commonwealth storico con questo paese. Non tutti i cittadini però hanno apprezzato l’impegno del sovrano d’Inghilterra in questa sua nuova impresa, considerate anche le sue condizioni di salute. ReIII ha recentemente intrapreso un importanteufficiale in, una nazione del Commonwealth con un rapporto storico con la monarchia britannica. Questo, atteso da tempo, è il primo all’estero dopo la diagnosi di tumore, malattia che ha costretto il sovrano a sospendere temporaneamente le cure. L’arrivo del re è stato accolto damilitari e cerimonie ufficiali, ma anche da una crescente opposizione da parte di gruppi repubblicani che auspicano la fine del legame tra il Paese e la monarchia britannica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Re Carlo contestato nel viaggio in Australia. La protesta aborigena imbarazza Londra - Thorpe ha poi gridato "restituiteci ciò che ci avete rubato", mentre il servizio di sicurezza la accompagnava verso l’uscita. È servito qualche minuto per riprendere la cerimonia mentre Carlo cercava di mantenere il suo aplomb, nonostante l’espressione che tradiva un certo stupore per la protesta, mentre la regina Camilla chiedeva qualche informazione sul palco delle autorità . (Quotidiano.net)

Re Carlo III e il difficile viaggio in Australia : cosa è successo - (Photo by David GRAY / POOL / AFP) Ma c’è chi attendeva con ansia re Carlo in questo suo viaggio nel Paese dei canguri. Il tour del sovrano in Australia, paese su cui regna al pari con la Gran Bretagna e altri 13 reami in giro per il mondo, è stato accompagnato da numerose polemiche in linea con il ‘risveglio nativo’ delle popolazioni autoctone del Paese ‘Down Under’. (Quotidiano.net)

Re Carlo in Australia contestato da una senatrice aborigena : «Ridateci la nostra terra - sei un genocida» : il viaggio del sovrano (nel suo momento più difficile) - Il viaggio di Re Carlo in Australia si sta prospettando non proprio facilissimo. Il sovrano è stato contestato da una senatrice aborigena, che ha accusato la corona di aver rubato le... (Ilmattino.it)