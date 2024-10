“Hai visto quella bella ragazza italiana? Non puoi farlo”: Donald Trump insulta la pugile Imane Khelif intervistato da The Undertaker (Di martedì 22 ottobre 2024) Lo ripete più volte e lo sostiene con fermezza nel corso dell’intervista: “È un uomo“. E poi ancora: “Penso che sia molto degradante per le donne. Vuole fare sport e vuole giocare contro le donne. Non vuoi necessariamente giocare contro gli uomini. Va bene, ma non puoi farlo“. Con queste parole, Donald Trump – candidato alla presidenza degli Stati Uniti – ha attaccato Imane Khelif, la pugile algerina iperandrogina finita al centro della polemica politica per la sua partecipazione ai Giochi di Parigi 2024, dove ha vinto la medaglia d’oro. Ospite nel podcast del wrestler The Undertaker “Six Feet Under”, Trump si è voluto soffermare sul match contro Angela Carini, ritirata dopo soli 45 secondi. “Hai visto quell’incontro di boxe alle Olimpiadi? Hai visto quella bella ragazza italiana? Dovrebbe essere una brava pugile. Ha ricevuto solo un jab (colpo diretto, ndr) sinistro. Ilfattoquotidiano.it - “Hai visto quella bella ragazza italiana? Non puoi farlo”: Donald Trump insulta la pugile Imane Khelif intervistato da The Undertaker Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lo ripete più volte e lo sostiene con fermezza nel corso dell’intervista: “È un uomo“. E poi ancora: “Penso che sia molto degradante per le donne. Vuole fare sport e vuole giocare contro le donne. Non vuoi necessariamente giocare contro gli uomini. Va bene, ma non“. Con queste parole,– candidato alla presidenza degli Stati Uniti – ha attaccato, laalgerina iperandrogina finita al centro della polemica politica per la sua partecipazione ai Giochi di Parigi 2024, dove ha vinto la medaglia d’oro. Ospite nel podcast del wrestler The“Six Feet Under”,si è voluto soffermare sul match contro Angela Carini, ritirata dopo soli 45 secondi. “Haiquell’incontro di boxe alle Olimpiadi? Hai? Dovrebbe essere una brava. Ha ricevuto solo un jab (colpo diretto, ndr) sinistro.

