Grande Fratello piovono critiche verso Shaila | il parere delle gieffine

Grande Fratello, Shaila Gatta criticata dagli inquilini dopo l'uscita: il motivo e le critiche Grande Fratello, nelle scorse ore Shaila Gatta ha lasciato la casa più spiata d'Italia per volare a Madrid insieme a Lorenzo e proseguire l'esperienza a Gran Hermano, l'edizione spagnola. Prima di uscire però hanno spiazzato le sue dichiarazioni durante il confronto con Javier. La giovane ballerina ha rivelato che non attenderà fuori dal reality show il pallavolista. Nella notte Javier ha confessato agli inquilini come vanno le cose con Shaila sotto le coperte ogni sera, e le sue affermazioni hanno lasciato perplessi i coinquilini. La delusione dei gieffini Jessica dichiara: "Fermo proprio, fermati con lei, molla. Ti chiedo scusa, ti chiedo proprio scusa se ti ho portato a pensare che ci fosse qualcosa.

Grande Fratello - Javier Martinez su Shaila : “Senza microfono - mi ha detto neghiamo fino alla fine di esserci baciati" - Il 29enne originario di Cordoba, dopo la puntata del Grande Fratello di ieri, è molto amareggiato dal comportamento di Shaila Gatta e continua a sfogarsi con i suoi compagni d'avventura. (Comingsoon.it)

“Orribile”. Al Grande Fratello tutti scioccati per Shaila : è fuori - ma l’hanno scoperta. Per lei è finita - Scusami se ho visto cose che non c’erano“. Ed è proprio vero che più sei bravo e più ti prendi i calci in faccia. . La situazione ha quindi portato grande scompiglio all’interno della casa, mettendo in luce quanto le relazioni e le dinamiche umane possano evolvere rapidamente e, talvolta, in modi del tutto inaspettati. (Tuttivip.it)

Grande Fratello - le pagelle : Lorenzo e Shaila pessimi (4) - Helena teatrale (5) - il fidanzato di Yulia - chapeau (8) - La nuova puntata del Grande Fratello è stata ricca di emozioni e momenti molto importanti nel percorso dei concorrenti all'interno della casa. Dal confronto tra Yulia e il suo fidanzato... (Leggo.it)