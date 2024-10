Panorama.it - Fuori Leao, vince il Milan di Fonseca

(Di martedì 22 ottobre 2024) E' successo tutto in una manciata di secondi quando sul cronometro c'era un'ora di partita e ilsi stava incollando in un pareggio rischioso contro il Bruges., dentro Chukwueze. Ma, soprattutto,e rete di Reijnders: game, set and match. Un manifesto deldiin questo inizio di stagione, pregi e difetti.non è uscito senza lasciare il segno: ha lanciato una lunga e inquietante occhiata alla panchina, da distante perché ha scelto di ciondolare da quella parte del campo restando lontano dal tecnico. Non ha fatto tempo, però, a completare il giro perché i compagni hanno costruito il raddoppio coinvolgendolo anche nell'esultanza dietro la porta avversaria. La stessa scena del derby quando era stata la capocciatante di Gabbia a spegnere l'incendio tra portoghesi perché anche la sostituzione contro il Bruges non era stata indolore.