Ilfattoquotidiano.it - Friedman e i “toni accesi, troppo” con una redattrice a Ballando con Le Stelle: come stanno le cose?

(Di martedì 22 ottobre 2024) Le prime indiscrezioni sono arrivate da Davide Maggio subito dopo la fine della puntata dicon Ledi sabato 19 ottobre: Alansarebbe stato protagonista di scontro molto acceso con una donna dello staff del talent. Poi, sempre sul sito di tv, la ricostruzione dei fatti: “Nei giorni scorsi Alansi è reso protagonista di un violento scontro con unadel programma, al punto che la produzione si è preoccupata di informare il cast e lo staff dell’accaduto e Rai, dal canto suo, ha inviato al concorrente una lettera di richiamo, anche in considerazione del fatto che l’episodio non è stato isolato“. E ci sarebbe stata la richesta “di allontamamento del giornalista da parte dei vertici Rai”. Un caos in arrivo durante la prossima puntata del programma? Pare di no.