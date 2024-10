Flavia Mello Agonigi scomparsa a Pontedera, le parole all'amica e poi il mistero: "Devo vedere una persona” (Di martedì 22 ottobre 2024) Flavia Mello Agonigi, scomparsa a Pontedera, non è stata ancora trovata. La donna, scomparsa da 10 giorni, avrebbe fatto una rivelazione a un'amica prima di sparire Notizie.virgilio.it - Flavia Mello Agonigi scomparsa a Pontedera, le parole all'amica e poi il mistero: "Devo vedere una persona” Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 22 ottobre 2024), non è stata ancora trovata. La donna,da 10 giorni, avrebbe fatto una rivelazione a un'prima di sparire

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pontedera - Flavia scomparsa da giorni dopo la serata in discoteca : si teme un omicidio - I famigliari e gli inquirenti temono che la donna abbia avuto un incontro con una persona, poi finito male. Non si hanno più notizie della donna dal 12 ottobre, dopo una serata in discoteca trascorsa con le amiche. Insomma, un puzzle complesso e complicato che gli inquirenti sono chiamati a ricomporre. (Dayitalianews.com)

Cellulari spenti e silenzio angosciante : scomparsa di Flavia Agonigi - Controlli e perquisizioni - Lo ha reso noto il procuratore Teresa-Angela Camelio, precisando che “sono state avviate le prime indagini info-investigative”. Perché la donna viveva un momento felice. Flavia, di cui proprio ieri ricorreva il compleanno, manca da casa dalla sera di venerdì 11 ottobre quando uscì con alcune amiche per andare al Don Carlos. (Lanazione.it)

Flavia Mello Agonigi scomparsa a Pontedera da giorni - spariti anche auto e telefoni : l'ipotesi dell'omicidio - Flavia Mello Agonigi è scomparsa a Pontedera, Pisa. Della 54enne non si hanno notizie da giorni dopo l'ultima serata passata con amiche in discoteca. (Notizie.virgilio.it)