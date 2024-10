Federico Asta, morto a 34 anni il pasticcere dei vip: lo schianto in moto contro un’auto (Di martedì 22 ottobre 2024) Il mondo dello spettacolo è in lutto per la morte di Federico Asta. Il 34enne originario di Bologna era conosciuto con il soprannome di “pasticciere dei vip”. Federico è morto nella serata di lunedì 21 ottobre, poco prima delle 22, in un tragico incidente mentre si trovava in sella al suo scooter. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social.Leggi anche: Reggio Calabria, frontale auto-moto sulla provinciale: morto un 18enne L’incidente in cui è morto Federico Asta è avvenuto alla periferia di Bologna. Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati uno scooter di grossa cilindrata Yamaha, condotto dal pasticcere dei vip, e un suv Honda, che stava svoltando lungo via Salvemini, all’incrocio con via Einaudi. A causa del tremendo impatto, Federico è stato sbalzato a terra ed è deceduto praticamente sul colpo. Il conducente del suv è rimasto invece illeso. Thesocialpost.it - Federico Asta, morto a 34 anni il pasticcere dei vip: lo schianto in moto contro un’auto Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il mondo dello spettacolo è in lutto per la morte di. Il 34enne originario di Bologna era conosciuto con il soprannome di “pasticciere dei vip”.nella serata di lunedì 21 ottobre, poco prima delle 22, in un tragico incidente mentre si trovava in sella al suo scooter. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social.Leggi anche: Reggio Calabria, frontale auto-sulla provinciale:un 18enne L’incidente in cui èè avvenuto alla periferia di Bologna. Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati uno scooter di grossa cilindrata Yamaha, condotto daldei vip, e un suv Honda, che stava svoltando lungo via Salvemini, all’incrocio con via Einaudi. A causa del tremendo impatto,è stato sbalzato a terra ed è deceduto praticamente sul colpo. Il conducente del suv è rimasto invece illeso.

Chi era Federico Asta - il pasticciere dal cuore d’oro morto nell’incidente - Poi, lo schianto, terribile, che questa volta non gli ha lasciato scampo. Federico Asta morto nell'incidente a Bologna, le foto: addio al pasticciere dei vip Da Papa Francesco a Martin Scorsese, dai giocatori del Bologna, al compianto Sinisa Mihajlovic, fino a quelli della Nazionale, e poi ancora Cesare Cremonini, Max Pezzali, i Maneskin, J Balvin, Alessandra Amoroso, Zero Calcare, ... (Ilrestodelcarlino.it)

Morto in un incidente in scooter Federico Asta - il pasticciere dei vip : “Voleva donare bomboloni ai volontari di Bologna” - Molti gli interventi in città dei vigili del fuoco, che hanno salvato un neonato rimasto bloccato nella sua abitazione con la sua famiglia a causa dell’alluvione. Durante il lockdown Asta si era impegnato nella distribuzione di diversi prodotti di pasticceria, donati a medici e infermieri. Il pasticciere è stato sbalzato al suolo e per lui non c’è stato nulla da fare. (Dayitalianews.com)

Tragedia a Bologna : l’addio a Federico Asta - noto pasticcere del quartiere Borgo Panigale-Reno - La sua Pasticceria era conosciuta non solo per i suoi famosi bomboloni e le torte decadenti, ma anche per l’impegno di Asta nel sostenere iniziative locali e eventi del quartiere. Non è solo una perdita per la famiglia, ma un vuoto che si fa sentire in modo tangibile nell’intero quartiere. “In tanti abbiamo reagito con incredulità e dolore alla notizia di stamattina, soprattutto pensando alla tua ... (Gaeta.it)