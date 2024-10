F1, GP Messico 2024: pista favorevole a McLaren o Red Bull? E la Ferrari… (Di martedì 22 ottobre 2024) Neanche il tempo di riordinare le idee in F1 perché è subito ora di tornare in pista. Messa in archivio la tappa del “Luna Park” di Austin, in Texas, ci si sposta a Città del Messico per il 20° appuntamento del Mondiale 2024. La situazione in classifica tra i piloti sorride all’olandese Max Verstappen (Red Bull), visto il margine di vantaggio a cinque week end della conclusione di 57 lunghezze sul britannico Lando Norris (McLaren) e di 79 sul monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Vero è che nella gara domenicale, il digiuno da vittorie di Max si è protratto anche negli States (9 GP), considerando la doppietta della Rossa firmata da Leclerc e dallo spagnolo Carlos Sainz. E in Messico cosa accadrà? Parliamo di un circuito che misura 4. Oasport.it - F1, GP Messico 2024: pista favorevole a McLaren o Red Bull? E la Ferrari… Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Neanche il tempo di riordinare le idee in F1 perché è subito ora di tornare in. Messa in archivio la tappa del “Luna Park” di Austin, in Texas, ci si sposta a Città delper il 20° appuntamento del Mondiale. La situazione in classifica tra i piloti sorride all’olandese Max Verstappen (Red), visto il margine di vantaggio a cinque week end della conclusione di 57 lunghezze sul britannico Lando Norris () e di 79 sul monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Vero è che nella gara domenicale, il digiuno da vittorie di Max si è protratto anche negli States (9 GP), considerando la doppietta della Rossa firmata da Leclerc e dallo spagnolo Carlos Sainz. E incosa accadrà? Parliamo di un circuito che misura 4.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 GP Messico 2024 - FP2 del venerdì dedicate ai test Pirelli in vista del 2025 - Oltre alle gomme da asciutto da utilizzare per il Gp, ogni pilota disporrà di due treni di gomme supplementari: uno identico a quello disponibile per il fine settimana e l’altro prototipo della gomma 2025. . Piloti e team avranno a disposizione infatti solo due sessioni di prove libere sulle tre di solito previste nei fine settimana senza gara sprint. (Sportface.it)

F1 - qualifiche GP Messico 2024 : programma - date e diretta tv - La F1 raggiunge l’iconico circuito di Hermanos Rodriguez, che ospita il Gran Premio del Messico. Il weekend di gara di casa di Sergio Perez andrà in scena tra il 25 e il 27 ottobre, con la F1 torna al tradizionale format composto da tre sessioni di prove libere, le qualifiche e infine il Gran Premio della domenica. (Sportface.it)

GP Messico 2024 di Formula 1 in diretta : radiocronaca e come vederlo in tv - Domenica 27 ottobre, si corre il Gran Premio degli Messico 2024, nuova prova del mondiale di Formula Uno. (Ascoltitv.it)