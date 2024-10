Calciomercato.it - Esplode la bomba in Serie A: “Arbitri incapaci”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un altro weekend diA particolarmente intenso soprattutto dal punto di vista arbitrale. Le critiche non mancano mai: l’annuncio sui fischietti italiani Nell’ultimo weekend diA non sono mancate partite dall’esito incerto ed alcune decisioni arbitrali piuttosto discusse e discutibili. Nell’occhio del ciclone ci sono finite diverse sfide: da Juventus-Lazio a Milan-Udinese, passando anche per Empoli-Napoli. Douglas Luiz (LaPresse) – Calciomercato.itNella gara tra bianconeri e biancocelesti a far parlare tanto è stato il presunto “pugno” di Douglas Luiz a Patric, mentre per la capolista di scena in Toscana c’è stato il tanto contestato rigore assegnato per contatto su Politano. A Milano invece dall’espulsione di Reijnders al gol annullato nel finale all’Udinese pure c’è stato tanto di cui dibattere.