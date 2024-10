Due anni di governo Meloni: Salvini, “Raggiunti storici traguardi” (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA – “Il 22 ottobre di due anni fa si insediava il governo di centrodestra – scelto da milioni di italiani – che sta portando avanti con determinazione il programma elettorale della coalizione, raggiungendo storici traguardi come i 44 miliardi per strade e ferrovie, gli investimenti per le Grandi Opere, la legge sull’Autonomia, le oltre 29mila assunzioni nelle Forze di Polizia e le pene più severe contro eco-vandali e borseggiatrici, gli aumenti in busta paga per dipendenti, pensionati e docenti oltre al tasso di occupazione record, nonostante uno scenario internazionale difficile. Questa giornata conferma la compattezza del governo: la Lega continuerà a fare la sua parte con coraggio, buonsenso e concretezza. Per l’Italia, per le italiane, per gli italiani. Avanti tutta!”. Così sul suo canale Telegram il vice presidente del consiglio, Matteo Salvini. Lopinionista.it - Due anni di governo Meloni: Salvini, “Raggiunti storici traguardi” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA – “Il 22 ottobre di duefa si insediava ildi centrodestra – scelto da milioni di italiani – che sta portando avanti con determinazione il programma elettorale della coalizione, raggiungendocome i 44 miliardi per strade e ferrovie, gli investimenti per le Grandi Opere, la legge sull’Autonomia, le oltre 29mila assunzioni nelle Forze di Polizia e le pene più severe contro eco-vandali e borseggiatrici, gli aumenti in busta paga per dipendenti, pensionati e docenti oltre al tasso di occupazione record, nonostante uno scenario internazionale difficile. Questa giornata conferma la compattezza del: la Lega continuerà a fare la sua parte con coraggio, buonsenso e concretezza. Per l’Italia, per le italiane, per gli italiani. Avanti tutta!”. Così sul suo canale Telegram il vice presidente del consiglio, Matteo

