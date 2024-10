Anteprima24.it - Dottore sanzionato dall’Asl di Benevento, la solidarietà delle associazioni dopo un provvedimento illegittimo

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firmaMovimento Civico per l’Ospedale di Sant’Agata (Maria Rosaria Oropallo), Salute e Territorio (Alfredo Lavorgna), AVO BN (Mario Domenico Rossi), SannioCuore (Amedeo Ceniccola), SPI CGIL Valle Telesina (Domenico De Blasio), No demedicalizzazione 118 Fortore Miscano (Giuseppe Fusco), Rete UCCP San Giorgio del Sannio (Attilio Petrillo) e Comitato SOS Sanità Valle Vitulanese (Angelo Piazza). Comeimpegnate nella salvaguardia del diritto alla salute esprimiamo soddisfazione per la decisione del Giudice del Lavoro che ha dichiaratoildisciplinare della ASL didisposto ingiustamente nei confronti del dott. Emilio Tazza, medico 118 e sindacalista.