.com - Dall’Europa attacco alle forze dell’ordine italiane: “Sono razziste”. Meloni: “Rispetto, non ingiurie”. La Lega: “Ecri ente inutile”

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il Viminale ha dato mandato all'Avvocatura di Stato per presentare il ricorso in Cassazione contro le ordinanze della sezione immigrazione del tribunale di Roma che non hanno convalidato il trattenimento dei dodici migranti nel centro italiano di permanenza per il rimpatrio in Albania. Intanto l'(Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza) fa uscire un rapporto datato aprile 2024 che attacca duramledell'ordine che, in Italia, farebbero "profilazione razziale durante le attività di controllo L'articolo: “”.: “, non”. La: “” proviene da Firenze Post.