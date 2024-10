Colombia, arrestato il superboss della camorra Gustavo Nocella (Di martedì 22 ottobre 2024) arrestato a Medellin, in Colombia, il superboss della camorra napoletana Gustavo Nocella. Latitante da anni e conosciuto con lo pseudonimo di ‘Ermes’, era l’anello di collegamento dei cartelli della droga locali con i clan Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco e si era alleato con la mafia sudamericana, in particolare quella Colombiana, per il traffico di grandi quantità di cocaina. La “carriera criminale” di Nocella è terminata “in un esclusivo appartamento di Medellin”, dove è stato fermato dagli agenti in seguito “a una notifica rossa dell’Interpol emessa dalla Dea di Napoli”. A tradirlo la passione per il biliardo. Il presidente Colombiano Gustavo Petro ha postato sui suoi profili social il video della cattura del boss. Lapresse.it - Colombia, arrestato il superboss della camorra Gustavo Nocella Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024)a Medellin, in, ilnapoletana. Latitante da anni e conosciuto con lo pseudonimo di ‘Ermes’, era l’anello di collegamento dei cartellidroga locali con i clan Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco e si era alleato con la mafia sudamericana, in particolare quellana, per il traffico di grandi quantità di cocaina. La “carriera criminale” diè terminata “in un esclusivo appartamento di Medellin”, dove è stato fermato dagli agenti in seguito “a una notifica rossa dell’Interpol emessa dalla Dea di Napoli”. A tradirlo la passione per il biliardo. Il presidentenoPetro ha postato sui suoi profili social il videocattura del boss.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il boss della camorra Gustavo Nocella è stato arrestato in Colombia - «Questa operazione è il risultato di una fluida cooperazione internazionale che ci ha permesso di catturare più di 40 trafficanti di droga», ha affermato il direttore generale della Polizia nazionale colombiana, il generale William René Salamanca Ramírez. In tutte le abitazioni da lui occupate, infatti (per precauzione si spostava ogni tre mesi), erano presenti tavoli e stecche. (Lettera43.it)

Ieri in Campania : preoccupazione nel Sannio per un 65enne scomparso. Arrestato in Colombia il boss Nocella - Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, lunedì 21 ottobre 2024. it. La prossima, sarà un altro derby: in trasferta a Benevento, prima in classifica. (LEGGI QUI) L'articolo Ieri in Campania: preoccupazione nel Sannio per un 65enne scomparso. (LEGGI QUI) Salerno – Sono stati rinviati a giudizio dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di ... (Anteprima24.it)

Droga dalla Colombia a Napoli - il boss arrestato tradito dalla passione per il biliardo - Gustavo Nocella, boss della camorra, è stato arrestato oggi a Medellin, in Colombia, dopo anni di latitanza. A coordinare l'operazione la polizia nazionale colombiana (Pnc), l'Interpol, l'Europol i carabinieri e la polizia del Regno Unito. Gli inquirenti hanno individuato l'ennesimo... (Napolitoday.it)