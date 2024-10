Ilgiorno.it - City Angels di Sondrio premiati: dopo soli due anni di volontariato già “sezione migliore d’Italia”

(Di martedì 22 ottobre 2024)– Importante riconoscimento per idiche proprio nel trentennale dell’associazione fondata da Mario Furlan, domenica a Milano sono statiqualedell’anno, insieme ai colleghi di quella di Torino. Grande l’emozione del coordinatore Alfa, alla testa del gruppo del capoluogo sin dalla fondazione. “Che dire? Sono felice per me e per i miei perché non credevo saremmo arrivati così presto a un simile traguardo. Domenica siamo scesi in 5 volontari a Milano, eravamo in 300 alla Società Umanitaria ed è stata una giornata che non dimenticheremo. Abbiamo ricevuto numerosi apprezzamenti dalle autorità presenti e io, inoltre, da coordinatore sono stato pure promosso istruttore di, potrò dunque fare i corsi ai nuovi volontari che mi auguro vogliano aiutarci ad ampliare la nostra attività”.