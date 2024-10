Cisalfa ricavi oltre i 700 milioni di euro | in aumento del 77% rispetto al 2022

Cisalfa, ricavi oltre i 700 milioni di euro: in aumento del 7,7% rispetto al 2022 (Di martedì 22 ottobre 2024) Cisalfa Group ha chiuso l’esercizio 2023/2024 con ricavi pari a oltre 700 milioni di euro, in aumento del 7,7% rispetto al 2022. L’Ebitda invece si è attestato a 100 milioni di euro, registrando un decremento del 5% nell’ultimo esercizio, dovuto all’effetto dei costi sostenuti per le attività di acquisizione in Germania. “La crescita dei ricavi – ha spiegato Boris Zanoletti, direttore generale di Cisalfa Group – ci permettono di guardare al futuro con fiducia nonostante un 2023 affetto da consumi piuttosto altalenanti a causa del contesto macroeconomico che ha ridotto il potere d’acquisto e l’effetto del climate change che rende difficile la gestione del magazzino”. Il gruppo attivo nella distribuzione di abiti e articoli sportivi punta a 1 miliardo di ricavi entro la fine di quest’anno fiscale (2024/2025), grazie ad un ulteriore rafforzamento della propria presenza in Germania. Bergamonews.it - Cisalfa, ricavi oltre i 700 milioni di euro: in aumento del 7,7% rispetto al 2022 Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 22 ottobre 2024)Group ha chiuso l’esercizio 2023/2024 conpari a700di, indel 7,7%al. L’Ebitda invece si è attestato a 100di, registrando un decremento del 5% nell’ultimo esercizio, dovuto all’effetto dei costi sostenuti per le attività di acquisizione in Germania. “La crescita dei– ha spiegato Boris Zanoletti, direttore generale diGroup – ci permettono di guardare al futuro con fiducia nonostante un 2023 affetto da consumi piuttosto altalenanti a causa del contesto macroeconomico che ha ridotto il potere d’acquisto e l’effetto del climate change che rende difficile la gestione del magazzino”. Il gruppo attivo nella distribuzione di abiti e articoli sportivi punta a 1 miliardo dientro la fine di quest’anno fiscale (2024/2025), grazie ad un ulteriore rafforzamento della propria presenza in Germania.

