Champions League, Milan batte Bruges 3-1 e si riprende (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Milan trova finalmente la sua prima vittoria in questa edizione della Champions League, superando il Bruges per 3-1 in un match decisivo a San Siro. Dopo le sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen, la squadra di Fonseca era chiamata a riscattarsi e non ha deluso le aspettative. Il primo tempo ha visto i rossoneri chiudere in vantaggio di un gol, complice anche l'espulsione di Onyedika che ha lasciato il Bruges in dieci uomini. Tuttavia, in avvio di ripresa, una distrazione difensiva ha permesso al giovane Sabbe di trovare il pareggio per i belgi. Milan-Bruges, la cronaca della partita La svolta è arrivata al 60', quando Fonseca ha deciso di cambiare le carte in tavola inserendo Okafor e Chukwueze al posto di Leao e Loftus-Cheek.

Milan-Club Brugge : Camarda da record - è il più giovane italiano di sempre in Champions League - Francesco Camarda è il calciatore italiano più giovane a debuttare in Champions League: entrato al posto di Morata trova anche un gol, ma annullato Francesco Camarda è entrato al 75? di Milan-Club Brugge al posto di Morata e diventa il più giovane calciatore italiano a scendere in campo in Champions League. (Calcionews24.com)

DIRETTA Champions League - Juventus-Stoccarda 0-0 e Aston Villa-Bologna 0-0 | Occasione per Mittelstadt LIVE - it vi offre la cronaca del match del ‘Villa Park’ di Birmingham. Emery BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Fabbian, Freuler, Urbanski; Orsolini, Dallinga, Ndoye. Dopo il Milan contro il Club Brugge, per la terza giornata della Champions League scendono in campo la Juventus e il Bologna È tempo di scendere in campo per altre due squadre, dopo il Milan di Paulo ... (Calciomercato.it)

Champions League - prima vittoria per il Milan : 3-1 contro il Brugges - Primo successo in questa edizione della Champions League per il Milan, che supera 3-1 il Bruges a San Siro nel match valido per la terza giornata. Nella ripresa a sorpresa i belgi trovano il pareggio al 6? con un bel diagonale di Sabbe, ma il Diavolo non si scompone e centra la vittoria grazie alla doppietta proprio di Reijnders, a segno prima su assist di Okafor al 16? e poi sul cross di ... (Lapresse.it)