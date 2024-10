Gaeta.it - Caldo anomalo in arrivo dopo temporali: le previsioni meteorologiche per la settimana

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’di un’ondata dianomalapiogge e, l’Italia si prepara a sperimentare condizioniparticolari. Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, ha confermato che le temperature supereranno i valori attesi per questo periodo dell’anno, toccando punte significative in diverse regioni. Nel corso della, ci si attende un clima variabile, caratterizzato da un mix di sole e precipitazioni, per effetto di un sistema meteorologico che coinvolgerà diverse aree del Paese. Un’inusuale anomalia termica in Italia Leindicano che le temperature attese superano mediamente di 3°C-4°C rispetto ai normali valori climatologici di riferimento. I dati registrano punte di 24°C al Nord, 25°C al Centro e, sorprendentemente, anche quasi 30°C nel Sud Italia.