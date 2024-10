Lettera43.it - Bianca Gascoigne contro Mohamed Al Fayed: «Molestata a 16 anni»

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ancheha denunciatoAldi violenza sessuale. La modella e figlia 37enne – ne compirà 38 il 28 ottobre – dell’ex calciatore del Newcastle e della Lazio Paul, per tutti Gazza, ha confessato di aver subito abusi dal miliardario egiziano a 16, quando iniziò a lavorare presso i magazzini Harrods. Parlando con Sarah-Jane Mee di Sky nel programma The Uk Tonight, ha spiegato di non averne mai parlato a casa per «imbarazzo e vergogna» e di essersi pentita di non averlo denunciato all’epoca: «Mi disse che se ne avessi fatto parola con qualcuno avrei perso il lavoro. Mi spaventò davvero molto». British modelhas said she was groomed and sexually assaulted byalwhen she worked at Harrods as a teenager. pic.twitter.