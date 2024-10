Barton shock: «Il calcio è diventato uno sport per gay! Lo dimostra questo episodio in Premier League» (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ex calciatore inglese Joey Barton senza filtri: «Il calcio è diventato uno sport per gay. Dovrebbe essere solo per uomini» Joey Barton torna a far parlare di sé sui social. L’ex calciatore inglese, pieno di rabbia, ha pubblicato su X un post sull’espulsione di William Saliba durante la sfida tra Arsenal e Bournemouth di Premier Calcionews24.com - Barton shock: «Il calcio è diventato uno sport per gay! Lo dimostra questo episodio in Premier League» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ex calciatore inglese Joeysenza filtri: «Ilunoper gay. Dovrebbe essere solo per uomini» Joeytorna a far parlare di sé sui social. L’ex calciatore inglese, pieno di rabbia, ha pubblicato su X un post sull’espulsione di William Saliba durante la sfida tra Arsenal e Bournemouth di

Nfl: Payton, ritorno trionfale a New Orleans. I Broncos spazzano via i Saints - Partita dominata da Denver, allenata dall'ex coach dei padroni di casa. Due touchdown su corsa di Williams sanciscono la 5ª sconfitta in fila dei Saints ... (gazzetta.it)

Tante partite in un unico match (Tampa Bay Buccaneers vs New Orleans Saints 51-27) - La sfida tra Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints vive sempre sulla rivalità storica tra le due squadre che militano nella NFC South. (huddle.org)