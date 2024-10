Baby Gang assolto in appello, cosi i giudici di Milano hanno motivato la sentenza per il trapper (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 1 luglio scorso era stato assolto in appello dall’accusa di rapina dai giudici della Corte d’appello di Milano. Oggi sono state depositate le motivazioni del verdetto che aveva cancellato la condanna inflitta in primo grado a 4 anni e 10 mesi. Per i magistrati il “riconoscimento” fotografico da parte delle presunte vittime si è rivelato “del tutto inaffidabile” e non sono stati “minimamente” effettuati “doverosi approfondimenti di indagine”. Così l’inchiesta su quella rapina invece che focalizzarsi “nell’ambiente del piccolo spaccio”, ossia su altri, si è incentrata sulla “stravagante impresa di un ricco rapper disturbato” e si è arrivati così ad un’assoluzione per assenza di prove. Ilfattoquotidiano.it - Baby Gang assolto in appello, cosi i giudici di Milano hanno motivato la sentenza per il trapper Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 1 luglio scorso era statoindall’accusa di rapina daidella Corte d’di. Oggi sono state depositate le motivazioni del verdetto che aveva cancellato la condanna inflitta in primo grado a 4 anni e 10 mesi. Per i magistrati il “riconoscimento” fotografico da parte delle presunte vittime si è rivelato “del tutto inaffidabile” e non sono stati “minimamente” effettuati “doverosi approfondimenti di indagine”. Così l’inchiesta su quella rapina invece che focalizzarsi “nell’ambiente del piccolo spaccio”, ossia su altri, si è incentrata sulla “stravagante impresa di un ricco rapper disturbato” e si è arrivati così ad un’assoluzione per assenza di prove.

