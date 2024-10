Atp Vienna 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 23 ottobre con Berrettini (Di martedì 22 ottobre 2024) Il programma di mercoledì 23 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Vienna 2024. Al via il secondo turno con anche Matteo Berrettini in campo, per affrontare uno tra Tiafoe e Norrie dopo aver battuto Fucsovics al debutto. In campo anche la testa di serie numero uno, Zverev. Di seguito l’ordine di gioco completo. CENTER COURT Ore 14.00 – (3) Dimitrov vs Zhang a seguire – Nakashima vs (4) Paul non prima delle 18.00 – (1) Zverev vs Michelsen OR Giron a seguire – (5) Tiafoe OR Norrie vs Berrettini #GLAUBANDICH Non prima delle 14.00 – Machac vs Marozsan a seguire – Khachanov vs (Q) Seyboth Atp Vienna 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 23 ottobre con Berrettini SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ildi23con glie l’didel torneo Atp di. Al via il secondo turno con anche Matteoin campo, per affrontare uno tra Tiafoe e Norrie dopo aver battuto Fucsovics al debutto. In campo anche la testa di serie numero uno, Zverev. Di seguito l’dicompleto. CENTER COURT Ore 14.00 – (3) Dimitrov vs Zhang a seguire – Nakashima vs (4) Paul non prima delle 18.00 – (1) Zverev vs Michelsen OR Giron a seguire – (5) Tiafoe OR Norrie vs#GLAUBANDICH Non prima delle 14.00 – Machac vs Marozsan a seguire – Khachanov vs (Q) Seyboth Atpdi23conSportFace.

LIVE Musetti-Sonego, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: ancora due partite, poi sarà derby!

Importante per il torinese fare punti per consolidare la posizione in top 50, mentre per l'azzurro c'è l'obiettivo di chiudere l'annata tra i migliori 16 giocatori del mondo. Si gioca come 4° match dalle 12.00, dopo Kecmanovic-Navone; Michelsen-Giron e Halys-Monfils. Ciò gli consentirebbe di presentarsi al primo Slam del 2025 con una testa di serie inclusa tra la 14 e la 16.

LIVE Musetti-Sonego, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: derby di scena nel tardo pomeriggio

Importante per il torinese fare punti per consolidare la posizione in top 50, mentre per l'azzurro c'è l'obiettivo di chiudere l'annata tra i migliori 16 giocatori del mondo. Nel 2021 infatti fu capace di raggiungere l'ultimo atto, sconfiggendo in semifinale con un roboante 6-2, 6-1 Novak Djokovic.

Sonego cerca l'acuto in un 2024 difficile, Musetti vuole avvicinare la top-15: a Vienna è derby al primo turno

Un fattore sempre da considerare quando si tratta di derby in cui entrano in gioco anche altri aspetti che vanno oltre le quote di favorito o la classifica. Ad oggi sembrano minime le chances di vedere a Malaga Lorenzo Sonego, già escluso a settembre e autore di un 2024 decisamente sotto il par. Un ragazzo capace ormai di ottenere risultati un po' ovunque, su qualsiasi superficie.