Arriva la svolta nelle indagini su Liam Payne, la prova del taxi e spacciatore (Di martedì 22 ottobre 2024) La polizia argentina sta continuando ad indagare sulla morte di Liam Payne, da giorni pare che gli agenti si stiano concentrando sui due uomini accusati di aver portato la droga nella stanza del cantante. Stando a quello che riportano il Daily Mail, Page Six e il The Sun, ci sarebbe stata una svolta nelle indagini. Uno dei due uomini che avrebbero fornito le sostanze al cantante avrebbe un'attività di "spacciatore" e pare abbia "convinto" Liam ad assumere droghe, dopo che per mesi l'artista è stato pulito. Una fonte vicina alla polizia ha anche parlato di un taxi prenotato a nome di Liam. Potrebbe essere la svolta nelle indagini su Liam Payne "Lui si era disintossicato e stava vincendo la battaglia contro i suoi demoni, ma è stato trascinato nuovamente sul fondo dagli spacciatori che lo hanno predato in hotel.

