Andrea Damante rivela: “Tony Effe non è tra i miei veri amici. Il mio nome nel dissing di Fedez? Vicende di ex e fidanzamenti” (Di martedì 22 ottobre 2024) Andrea Damante e Tony Effe? Non sono veri amici. A dirlo è lo stesso dj siciliano che, negli scorsi giorni, è stato raggiunto dai microfoni del programma di Rai2, Playlist. Argomento centrale dell’intervista è stato il dissing tra il rapper romano e Fedez, durante il quale quest’ultimo citò proprio il nome di Damante, nel brano L’infanzia difficile di un benestante: “Andavi a calcetto insieme a Damante. Nel ruolo di infame, non di attaccante”, aveva rappato il cantante milanese, facendo riferimento al legame tra Tony Effe e Giulia De Lellis, ex fidanzata del dj. Per questo motivo, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato raggiunto da Gabriele Vagnato nello spazio della trasmissione dedicato alla rubrica L’ospite involontario. Durante l’intervista, il conduttore si sofferma in primis su Tony Effe e chiede a Damante se vanno ancora a calcetto insieme. Ilfattoquotidiano.it - Andrea Damante rivela: “Tony Effe non è tra i miei veri amici. Il mio nome nel dissing di Fedez? Vicende di ex e fidanzamenti” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024)? Non sono. A dirlo è lo stesso dj siciliano che, negli scorsi giorni, è stato raggiunto dai microfoni del programma di Rai2, Playlist. Argomento centrale dell’intervista è stato iltra il rapper romano e, durante il quale quest’ultimo citò proprio ildi, nel brano L’infanzia difficile di un benestante: “Andavi a calcetto insieme a. Nel ruolo di infame, non di attaccante”, aveva rappato il cantante milanese, facendo riferimento al legame trae Giulia De Lellis, ex fidanzata del dj. Per questo motivo, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato raggiunto da Gabriele Vagnato nello spazio della trasmissione dedicato alla rubrica L’ospite involontario. Durante l’intervista, il conduttore si sofferma in primis sue chiede ase vanno ancora a calcetto insieme.

