Ancora un femminicidio-suicidio Giuseppe Lacarpia si è tolto la vita | aveva ucciso sua moglie Maria Arcangela Turturo

femminicidio-suicidio: Giuseppe Lacarpia, accusato dell'omicidio della moglie, si è tolto la vita nel carcere di Bari. Ancora un caso di suicidio dopo un femminicidio. Questa mattina è morto nel carcere di Bari, dov'era rinchiuso, il 65enne Giuseppe Lacarpia. L'uomo si sarebbe impiccato. L'uomo era in prigione perché accusato dell'omicidio premeditato della moglie, la 60enne Maria Arcangela Turturo. Il delitto è avvenuto nella notte di domenica 6 ottobre in strada vicinale dei Pigni a Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Giuseppe Lacarpia si è tolto la vita: aveva ucciso sua moglie Maria Arcangela Turturo (ANSA FOTO/FACEBOOK FOTO) – Notizie.comSi tratta dell'ennesimo episodio riguardante uomini che si tolgono la vita o che tentano di togliersela dopo aver ucciso una donna. Una escalation che abbiamo approfondito ieri con un articolo dedicato.

