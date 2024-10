Amadeus e gli ascolti flop sul Nove, cosa succede ora (Di martedì 22 ottobre 2024) I tempi di Rai e Mediaset sembrano lontani per Amadeus. L’uomo dei Sanremo record in termini di audience non sfonda su Nove, dove ha portato ‘Chissà chi è’ ed è pronto a lanciare la nuova edizione de ‘La Corrida’, intramontabile della tv italiana legata al genio di Corrado. L’ultima puntata del format trasmesso in fascia access sul canale targato Discovery ha registrato 372.000 telespettatori, share 1.75%, nella prima parte e 528mila (2.50%) nella seconda. Ama infastidito per il “linciaggio mediatico” “Me l’aspettavo”, è stato il commento di Amadeus, intervenuto a ‘Deejay chiama Italia’. “Secondo un’indagine l’Italia è il Paese” meno “abituato a usare il telecomando” per spostarsi da un canale all’altro, ha osservato il conduttore che di recente sui social aveva pubblicato un video con un suo tutorial per cliccare il canale 9 sul telecomando. Lapresse.it - Amadeus e gli ascolti flop sul Nove, cosa succede ora Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) I tempi di Rai e Mediaset sembrano lontani per. L’uomo dei Sanremo record in termini di audience non sfonda su, dove ha portato ‘Chissà chi è’ ed è pronto a lanciare la nuova edizione de ‘La Corrida’, intramontabile della tv italiana legata al genio di Corrado. L’ultima puntata del format trasmesso in fascia access sul canale targato Discovery ha registrato 372.000 telespettatori, share 1.75%, nella prima parte e 528mila (2.50%) nella seconda. Ama infastidito per il “linciaggio mediatico” “Me l’aspettavo”, è stato il commento di, intervenuto a ‘Deejay chiama Italia’. “Secondo un’indagine l’Italia è il Paese” meno “abituato a usare il telecomando” per spostarsi da un canale all’altro, ha osservato il conduttore che di recente sui social aveva pubblicato un video con un suo tutorial per cliccare il canale 9 sul telecomando.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amadeus sul futuro sul Nove : “Devi capire se è il caso di continuare a quell’ora” - 5% di share, è stato scorporato il primo quarto d’ora all’1. Sì, per forza […] Quando sei in un canale come questo, quindi più piccolo, di nicchia, per quanto ambizioso, è ovvio che poi questo lo devi tenere in conto e devi capire se è il caso di continuare a quell’ora, perché poi bisogna essere pragmatici, non è che ti devi intestardire ha risposto Amadeus. (Davidemaggio.it)

Cambio di programmazione per La Corrida : quando andrà in onda la prima puntata del programma di Amadeus sul Nove - La messa in onda del programma di Amadeus è stata anticipata. La Corrida andrà in onda sul Nove per otto puntate.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Chiambretti sul passaggio a Nove di Amadeus : “Se ha fatto bene?” - In fondo ha sempre condotto format più che consolidati, dove la percentuale di rischio era assai ridotta. . Può darsi che dopo tanti anni passati nella sua comfort zone avesse anche voglia di rischiare. E a furia di vivacchiare… #donnesullorlodiunacrisidinervi — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 17, 2024 Chiambretti sul passaggio a Nove di Amadeus: “Se ha fatto bene?” Ospite a Rai Radio1 ... (Biccy.it)