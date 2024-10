Alluvione 2023, ci sono ancora 60 milioni di ristori a disposizione delle imprese di Prato (Di martedì 22 ottobre 2024) Prato, 22 ottobre 2024 - Se da un lato sul territorio della provincia di Prato si susseguono consigli comunali straordinari e incontri pubblici sul post Alluvione del 2 novembre 2023 e sul rischio idrogeologico, dall'altro c'è un'occasione tutta da sfruttare per le imprese pratesi. Restano infatti ancora disponibili circa 60 dei 100 milioni di euro stanziati dal ministero degli Esteri per aiutare le aziende colpite dall'ondata di acqua e fango dell'autunno 2023. Fondi 'Simest' destinati alle ditte che fanno parte della filiera dell’export o che pur non esportando direttamente all'estero abbiano almeno una quota del 3% di fatturato legato all'export. L'opportunità è ancora maggiore se si pensa che i fondi in questione non sono solo legati ai danni materiali causati dall'Alluvione alle aziende, ma sono vincolabili anche alla perdita di fatturato. E ancora. Lanazione.it - Alluvione 2023, ci sono ancora 60 milioni di ristori a disposizione delle imprese di Prato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 - Se da un lato sul territorio della provincia disi susseguono consigli comunali straordinari e incontri pubblici sul postdel 2 novembree sul rischio idrogeologico, dall'altro c'è un'occasione tutta da sfruttare per lepratesi. Restano infattidisponibili circa 60 dei 100di euro stanziati dal ministero degli Esteri per aiutare le aziende colpite dall'ondata di acqua e fango dell'autunno. Fondi 'Simest' destinati alle ditte che fanno parte della filiera dell’export o che pur non esportando direttamente all'estero abbiano almeno una quota del 3% di fatturato legato all'export. L'opportunità èmaggiore se si pensa che i fondi in questione nonsolo legati ai danni materiali causati dall'alle aziende, mavincolabili anche alla perdita di fatturato. E

