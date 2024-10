Aica al lavoro sulla strada Esa, Palumbo: “Chiesta massima celerità per non creare intralci alla circolazione” (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovo sopralluogo stamattina, martedì 22 ottobre, sulla strada Esa da parte di Aica, del Comune e dell'impresa che dovrà realizzare gli interventi. "Abbiamo chiesto che le attività si svolgano nel minor tempo possibile e che soprattutto venga garantito il transito in sicurezza lungo un'arteria Agrigentonotizie.it - Aica al lavoro sulla strada Esa, Palumbo: “Chiesta massima celerità per non creare intralci alla circolazione” Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovo sopralluogo stamattina, martedì 22 ottobre,Esa da parte di, del Comune e dell'impresa che dovrà realizzare gli interventi. "Abbiamo chiesto che le attività si svolgano nel minor tempo possibile e che soprattutto venga garantito il transito in sicurezza lungo un'arteria

